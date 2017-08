Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die am Donnerstag eingeleitete Talfahrt zu Wochenschluss fort. Der Leitindex SMI verliert am Freitag weiter an Boden und ist dabei unter 8'900 Zähler abgerutscht, nachdem er am Vortag bereits die Marke von 9'000 Punkte hatte preisgeben müssen. An der Börse wachsen die Zweifel, ...

