Hamburg (ots) - NDR 2 bleibt exklusiver Medienpartner des Hamburger SV. Das Programm und der Verein haben ihre Medienpartnerschaft im Bereich Marketing und Promotion vorzeitig verlängert. Der Vertrag ist zwischen dem Hamburger SV und der NDR Media GmbH, der Werbetochter des NDR, bis zum Ende der Saison 2019/2020 geschlossen worden. Finanziert wird die Zusammenarbeit nicht aus Mitteln des Rundfunkbeitrages, sondern aus Werbeeinnahmen. Die journalistische Unabhängigkeit des NDR bleibt unberührt.



Joachim Knuth, Programmdirektor Hörfunk des NDR: "Die Marken Hamburger SV und NDR 2 ergänzen sich vorzüglich. Die Medien-Partnerschaft zwischen dem Traditionsverein und dem Sportsender Nummer Eins im Norden geht deswegen folgerichtig in die Verlängerung. Darüber freuen wir uns sehr."



Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb / Prokurist beim Hamburger SV: "Mit NDR 2 haben wir einen zuverlässigen und bereits sturmerprobten Partner an unserer Seite, mit dem der HSV auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken kann. Darum freuen wir uns darüber, die Kooperation mit NDR 2 vorzeitig verlängert zu haben."



Wichtigster Bestandteil der Kooperation bleibt die "NDR 2-Fanshow", präsentiert von den Stadionsprechern Lotto King Karl und Dirk Böge, die den Stadionbesuch beim Heimspiel zu einem echten Erlebnis machen. Herzstück ist dabei nach wie vor "Hamburg meine Perle", live präsentiert von Lotto King Karl und Carsten Pape.



Carsten Neitzel, Geschäftsführer der NDR Media: "Die Kooperation hilft uns, die Popularität von NDR 2 zu steigern, das Volksparkstadion ist eine gute Bühne dafür."



Johannes Haupt, Teamleiter beim HSV-Vermarktungsteam von Lagardère Sports: "NDR 2 ist der ideale Medienpartner für den Hamburger SV und die NDR 2-Fanshow gehört zu jedem Heimspiel einfach dazu. Die vorzeitige Verlängerung ist ein klares Bekenntnis zum Verein und unterstreicht den Erfolg der Partnerschaft."



NDR 2 ist das meistgehörte Programm in Norddeutschland. Insgesamt schalten täglich rund 2,7 Millionen Hörerinnen und Hörer ein. Mit einem Wert von 802.000 Hörern pro Durchschnittsstunde gehört NDR 2 zu den zehn reichweitenstärksten Werbeprogrammen in Deutschland.



Foto von Lotto King Karl und Dirk Böge unter www.ARD-Foto.de



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Tel.: 040/4156-2300 Mail: presse@ndr.de







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse