Das Programm bleibt exklusiver Medienpartner des HSV



Der HSV setzt seine Kooperation mit NDR 2 fort. Der Verein und das Programm haben ihre Medienpartnerschaft im Bereich Marketing und Promotion vorzeitig bis zum Ende der Saison 2019/2020 verlängert.



"Mit NDR 2 haben wir einen zuverlässigen und bereits sturmerprobten Partner an unserer Seite, mit dem der HSV auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken kann. Darum freuen wir uns darüber, die Kooperation mit NDR 2 vorzeitig verlängert zu haben", erklärt Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb / Prokurist beim Hamburger SV.



Finanziert wird die Zusammenarbeit nicht aus Mitteln des Rundfunkbeitrages, sondern aus Werbeeinnahmen. Die journalistische Unabhängigkeit des NDR bleibt unberührt.



Joachim Knuth, Programmdirektor Hörfunk des NDR: "Die Marken Hamburger SV und NDR 2 ergänzen sich vorzüglich. Die Medien-Partnerschaft zwischen dem Traditionsverein und dem Sportsender Nummer Eins im Norden geht deswegen folgerichtig in die Verlängerung. Darüber freuen wir uns sehr."



Wichtigster Bestandteil der Kooperation, die seit 2008 besteht, bleibt die "NDR 2-Fanshow", präsentiert von den Stadionsprechern Lotto King Karl und Dirk Böge, die den Stadionbesuch beim Heimspiel zu einem echten Erlebnis machen.



Carsten Neitzel, Geschäftsführer der NDR Media, ergänzt: "Die Kooperation hilft uns, die Popularität von NDR 2 zu steigern, das Volksparkstadion ist eine gute Bühne dafür."



