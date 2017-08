Der Terroranschlag von Barcelona ist nach Einschätzung internationaler Medien auch ein Schlag gegen die westliche Lebensart. Solche Anschläge seien nur schwer zu verhindern, sagen viele Medien am Tag danach.

"Sud-Ouest" (Frankreich): "Dieser erneute brutale Angriff auf ihre Lebensweise muss die Europäer noch enger zusammenschweißen in ihrem Widerstand gegenüber dieser abstoßenden Erpressung, der sie ausgesetzt sind. Genau wie sie sich im November 2015 als Pariser, im März 2016 als Belgier, im Dezember 2016 als Berliner und im Frühjahr 2017 als Londoner oder Schweden gefühlt haben, können sie sich seit gestern umso mehr als "Barcelonés" fühlen."

"The Guardian" (Großbritannien): "Spanien hat nach den Anschlägen von 2004 kräftig in Kapazitäten zur Informationsbeschaffung und Terrorbekämpfung investiert. Das hat das Land 13 Jahre lang vor islamistischem Terror bewahrt. (...). Die letzte harte Lektion ist, dass es immer etwas oder jemanden gibt, der mit seinen Plänen am Ende doch durchkommt."

"Times" (Großbritannien): "Nizza, Berlin, London, Stockholm. (...) Wie soll das enden? Bei jedem Anschlag wird diese Frage sofort (...) gestellt. Und wenn sich die Verdächtigen als radikalisierte Islamisten erweisen (...), beinhaltet die beste Antwort, die man anbieten kann, die Bekämpfung der tieferen Ursachen des Problemes - nämlich einer fanatischen Verzerrung des Islams, die einen Todeskult hervorbringt, der nicht mehr als eine Kreditkarte, eine Fahrerlaubnis und das Internet braucht, um zu gedeihen."

"De Tijd" (Belgien): "Der Anschlag in Barcelona macht schmerzhaft deutlich, dass die Terrordrohung in Europa noch lange nicht vorbei ist. Und die Ziele werden immer "weicher" und somit schwerer zu beschützen. (...) Das Risiko solcher Anschläge nimmt zu, je mehr die Terrororganisation IS daheim in Bedrängnis gerät. Der Anschlag auf der Promenade Las Ramblas lehrt, dass absolute Sicherheit eine Illusion ist, wie sehr sich die Behörden auch bemühen und welch drakonische Sicherheitsmaßnahmen auch immer getroffen werden."

"Kathimerini" (Griechenland): "Terroranschläge sind nun Routine in Europa geworden. Ziel ist die westliche Lebensart. (...) Europa ...

