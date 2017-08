Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 33/17 Freitag, 18.08.



Bitte Programmänderung beachten:



14.20 ZDFzoom Generation Dschihad Deutsche Jugendliche und der Terror Deutschland 2016



14.50 ZDFzoom Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016



15.20 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017



15.50 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



16.30 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 17.20 Krieg gegen den IS Die Welt und der islamistische Terror USA 2016



Die Terra Xpress-Strecke ab 14.20 Uhr entfällt



(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)



