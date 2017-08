Nur eine von 10.000 ausgeschriebenen Stellen bietet die Möglichkeit, dauerhaft im Home-Office zu arbeiten. Das zeigt eine Studie. Dabei bietet eine solche Option große Vorteile - auch für die Unternehmen.

Wie schnell reagieren Sie auf eine eintreffende E-Mail? Ich weiß, nicht wie es bei Ihnen ist - ich antworte meistens spontan innerhalb von 60 Sekunden. Eine Angewohnheit, die leider sehr kontraproduktiv ist, denn im Grunde geht es den meisten von uns doch täglich wie dem Gast in Loriots Kalbshaxen-Sketch: Wir werden ununterbrochen unterbrochen und kommen zu nichts. Unsere Konzentration wird ständig gestört, wir reagieren auf jedes neue Signal.

"Dieser Verlust von Konzentration ist in den letzten Jahren zu einem Hauptproblem in der Arbeitswelt geworden, denn es dauert oft bis zu 30 Minuten, bis wir den ursprünglichen Faden wieder aufgenommen haben", weiß der Autor Marco Freiherr von Münchhausen, der in seinem Buch "Konzentration" praktische Tipps gibt, um im Alltag wieder konzentrierter bei der Sache sein zu können.

Einer Studie amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler zufolge sind 80 Prozent der Arbeitnehmer heute nicht mehr in der Lage, sich nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Wir leben im 21. Jahrhundert offenbar in einer durchweg konzentrationsfeindlichen Welt. Der wirtschaftliche Schaden geht laut Gallup-Institut in die Milliarden.

Ein Ausweg aus dieser Ablenkungsfalle: Home-Office. Doch während die Möglichkeit, flexibel arbeiten zu können, in den USA längst Standard ist, wird sie hierzulande eher noch als Ergänzung gesehen. Dabei fordern auch in Deutschland immer mehr Mitarbeiter diese Freiheit und Flexibilität von ihren Chefs ein, anstatt in uninspirierenden und beengten Großraumbüros daran zu scheitern, kreativ und innovativ zu arbeiten. Aber auch die Unternehmen können profitieren, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...