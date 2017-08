Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die am Donnerstag eingeleitete Talfahrt zu Wochenschluss fort. Der Leitindex SMI verliert am Freitag weiter an Boden und ist dabei unter 8'900 Zähler abgerutscht, nachdem er am Vortag bereits die Marke von 9'000 Punkte hatte preisgeben müssen. An der Börse wachsen die Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump in der Lage ist, seinen Wirtschaftsplan umzusetzen. Zudem belasten nach dem Anschlag in Barcelona neu entfachte Terrorängste die Anlegerstimmung.

Das Vertrauen der Anleger in Trump scheine allmählich zu schwinden, befürchtet ein Händler. Dessen Politik werde immer mehr zu einer Parodie. So hat der Präsident seine Pläne zur Gründung eines Infrastruktur-Rats mit Konzernchefs aus der Privatwirtschaft offenbar beerdigt. Erst am Vortag waren zwei bestehende Beratergremien abgeschafft worden, in denen Spitzenmanager sich mit Trump zu Wirtschaftsfragen ausgetauscht hatten. Weiter nährt der Terroranschlag in Barcelona die Furcht vor weiteren Anschlägen.

Bis um 12.05 Uhr verliert der Swiss Market Index (SMI) mit 0,90% tiefer bei 8'864,51 Punkten und rutscht damit trotz sehr gutem Wochenauftakt unter das Niveau vom vergangenen Freitag ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,92% auf 1'414,11 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 10'108,19 Stellen. Von den 30 SMI/SLI-Titel liegen zur Berichtszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...