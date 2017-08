Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem sich die Börsen von den Tiefs der Nordkorea-Krise erholt haben, wird die Luft nach oben nun dünn. Angesichts des politischen Chaos in Washington sind zunehmend Zweifel angebracht, ob US-Präsident Donald Trump überhaupt irgendwelche marktfreundlichen Reformen in seiner Amtszeit auf den Weg bringen wird. Daneben stellt der überteuerte Euro eine nur schwer zu nehmende Hürde für die Aktienmärkte dar. Entlastung ist zunächst nicht in Sicht.

Das politische Theater in Washington hat in der Zwischenzeit groteske Züge angenommen. Nach den Entgleisungen von Trump im Zusammenhang mit den Vorfällen in Charlottesville hat sich der personelle Exodus im Weißen Haus noch beschleunigt. In den vergangenen Tagen haben gleich eine ganze Reihe von CEOs großer US-Unternehmen das Handtuch geworfen und sich aus dem Wirtschafts-Beratergremium des Präsidenten verabschiedet. Dieses wurde in der Zwischenzeit aufgelöst, der geplante Infrastruktur-Rat kommt erst gar nicht zustande.

Ein Cohn-Rücktritt käme einer Bankrotterklärung gleich

Zeitweise kursierte an den Märkten das Gerücht, auch Gary Cohn, Chef des National Economic Council, und damit der wichtigste Wirtschaftsberater von Trump, könnte gehen. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker gilt als treibende Kraft hinter der geplanten Steuerreform des Präsidenten und genießt an der Wall Street einen guten Ruf. Ein Rücktritt käme einer wirtschaftspolitischen Bankrotterklärung gleich und dürfte negative Markt-Reaktionen auslösen. Das Weiße Haus hat zwar dementiert, aber was bedeutet das schon in der Ära Trump.

Aber nicht nur das Chaos in Washington verhindert eine Fortsetzung der Erholung an den Börsen, auch der feste Euro spricht dagegen. Wie die Deutsche Bank anmerkt, handelt die Gemeinschaftswährung mit Blick auf die Zinsdifferenzen in der Zwischenzeit 6 Prozent über dem fairen Wert von 1,10 Dollar. Die Analysten haben deshalb ihre Erwartungen an das Gewinnwachstum der europäischen Unternehmen im weiteren Jahresverlauf auf 8 Prozent von bislang 10 Prozent gesenkt, was gegen steigende Kurse an den Börsen spricht.

Draghi dürfte sich in Jackson Hole bedeckt halten

Wer nun hofft, EZB-Präsident Mario Draghi könnte seinen Auftritt in der kommenden Woche auf dem Zentralbanker-Symposium in Jackson Hole dazu nutzen, um den Euro zu drücken, dürfte enttäuscht werden. Vor drei Jahren verkündete der Italiener in seiner Rede das erst Monate später aufgelegte Wertpapierkaufprogramm der EZB. Ähnlich marktbewegende Aussagen sind dieses Mal nicht zu erwarten. Die EZB will offenbar bis in den Herbst warten und erst dann entscheiden, in welcher Form es mit den Asset-Käufen in Zukunft weiter gehen soll.

Klar ist aber, dass der feste Euro den Währungshütern zunehmend ein Dorn im Auge ist. In ihrem jüngsten Protokoll warnt die EZB vor einem möglichen Überschießen der Gemeinschaftswährung am Devisenmarkt. Damit scheint die Schmerzgrenze der EZB mit Blick auf den Euro-Höhenflug erreicht. Hauptgrund dürfte sein, dass mit dem teueren Euro auch die Wahrscheinlichkeit einer Annäherung an das 2%-Inflationsziel der EZB in immer weitere Ferne rückt. Ob und in welcher Form die EZB intervenieren wird, bleibt abzuwarten.

Ohne Rückenwind durch einen schwächeren Euro dürften die Börsen erst einmal seitwärts tendieren. Nach unten sind die Aktienmärkte fundamental recht gut abgesichert - das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich zwar verlangsamt, bleibt aber solide, und die Politik der großen Zentralbanken wird auch zukünftig massiv expansiv bleiben. Einen Strich durch die Rechnung machen würden externe Schocks, etwa in Form einer Eskalation in der Nordkorea-Krise oder einem politischen Totalausfall in Washington.

