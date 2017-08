Einige deutsche Autobauer zum Beispiel sollen sich in praktisch allen Bereichen - von Motoren über Abgasreinigung bis hin zum Duftbäumchen am Rückspiegel - untereinander abgesprochen und ein Kartell gegründet haben. Na und?

Eine Absprache soll die Größe der Adblue-Tanks in Dieselfahrzeugen betreffen. Adblue ist für Dieselfahrer in etwa das, was in der Schule der Spickzettel war: Bei einer Prüfung ist es ganz beruhigend, diesen dabei zu haben, aber benutzen will man ihn sowieso nicht. Deshalb müssen die Harnstoff-Tanks auch nicht besonders groß sein. Aber eine Absprache zur Größe? In der Chemieindustrie feiert man eine ähnliche Einigung als Standard: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...