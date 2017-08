Das australische Gold Minen Unternehmen Evolution Mining Ltd. (ISIN: AU000000EVN4) hat heute die Zahlen zum Juni Quartal sowie die Zahlen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 (FY17) gemeldet.Die Zahlen zusammengefasst im Überblick:Juni Quartal gegenüber März QuartalGold Produktion von 218,079 Unzen gegenüber März Quartal 202,926 Unzen All-in Sustaining Cost von A$825 per ounce (US$619/oz) gegenüber März Quartal A$840 per ounce (US$637/oz) Netto-Minen Cashflow von A$137.1 Millionen gegenüber März Quartal A$110.7 Millionen Schuldenrückzahlungen von A$125 Millionen gegenüber März Quartal A$40.0 Millionen Nettoverschuldung um 125 Millionen reduziert auf A$399.0 Millionen gegenüber März Quartal reduziert um 40 Millionen auf A$541.2 Millionen...

