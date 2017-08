Union, SPD, Linkspartei, Grüne und FDP einigen sich darauf, trotz des Anschlags mit Spanien bei dem 13 Menschen getötet wurden den Wahlkampf nicht zu unterbrechen. Das Signal soll sein: Demokratie ist stärker als Terror.

Nach dem islamistischen Anschlag von Barcelona haben sich Union, SPD, Linke, Grüne und FDP auf leichte Einschränkungen beim Wahlkampf geeinigt. Bei den Veranstaltungen werde am Freitag und Samstag auf laute Musik verzichtet, zudem werde es Gedenkminuten geben, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin gut fünf Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, auch in einer politischen Auseinandersetzung sei es "wichtig, dass die Demokraten ein klares Signal der Geschlossenheit geben."

Bei dem islamistischen Anschlag in Barcelona vom Donnerstag sind laut Auswärtigem Amt 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt worden. Mindestens 13 Menschen starben bei der dortigen Attacke, etwa 100 weitere wurden verletzt. Ein AA-Sprecher schloss nicht aus, dass auch unter den Todesopfern deutsche Staatsangehörige sind. Ein Attentäter war mit einem Lieferwagen in die Fußgängerzone der Promenade "Las Ramblas" gefahren.

Im Badeort Cambrils rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona erschoss die Polizei fünf mutmaßliche Terroristen. Auf deren Flucht hatten sie zuvor mehrere Passanten überfahren. Eine Frau erlag ihren Verletzungen und war somit das 14. Opfer der Attacken.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...