Düsseldorf (ots) - Gemeindebunds-Geschäftsführer Gerd Landsberg hat als Reaktion auf die Terroranschläge in Barcelona die Einrichtung von Präventionsstellen in allen deutschen Kreis-Polizei-Stellen gefordert. "Wir brauchen dringend mehr Warnhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere aus der muslimischen Bevölkerung, um Radikalisierungen von Mitbürgern rechtzeitig zu erkennen", sagte Landsberg der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Deshalb fordern wir, in allen Kreis-Polizeibehörden möglichst flächendeckend Präventionszentren mit zwei, drei Mitarbeitern einzurichten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. "Sie sollen Ansprechpartner und Anlaufstelle für alle Bürger sein, die verdächtige Veränderungen bei ihren Nachbarn melden möchten", sagte Landsberg. IS-Terroristen suchten sich auch in Deutschland immer wieder Ziele, mit denen sie international den größten medialen Erfolg erzielten. " In Deutschland ist das natürlich an erster Stelle Berlin. Aber auch Städte wie Hamburg, München, Frankfurt, Köln oder kleinere Städte stehen sicher auch im IS-Fokus", sagte Landsberg.



