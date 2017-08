Baden-Baden/Athen (ots) -



SWR Dokumentation: "betrifft: Griechenland - Armut trotz Tourismusboom" / Mittwoch, 27. September 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Über 30 Millionen Urlauber werden in diesem Jahr in Griechenland erwartet, mehr als jemals zuvor. Seit Reiseziele wie die Türkei nicht mehr gefragt sind, kommen die Urlauber in Scharen. Davon profitieren vor allem die Touristik-Konzerne, die Fluglinien und die Hotelketten - weniger aber die Menschen im Land. Sie finden allenfalls Saisonarbeit zum Billiglohn. Hinzu kommen immer neue Sparmaßnahmen und Rentenkürzungen. Laut einer aktuellen Statistik lebt ein Viertel der griechischen Bevölkerung in einer "schweren materiellen Notlage" - in Armut also. Wie sich diese prekäre Situation vor Ort zeigt, untersucht "betrifft: Griechenland - Armut trotz Tourismusboom" am Mittwoch, 27. September 2017, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Autoren Johannes Höflich und Jo Angerer nehmen darin die Tourismusbranche in Griechenland genauer unter die Lupe.



Die bittere Not der Einheimischen



Während die Armut in der gesamten EU leicht rückläufig ist, hat sich die Armutsquote in Griechenland seit 2008 fast verdoppelt. Auf der Ferieninsel Rhodos beginnt die Armut gleich hinter dem Strand, dort, wo die Köche, die Kellner und die Zimmermädchen leben. In der Hafenstadt Patras hungern viele - Rentner, aber auch junge Menschen, die sich einen bescheidenen Wohlstand aufgebaut hatten und die durch die Krise in Griechenland alles verloren haben. Besonders schlimm ist die Situation in der Hauptstadt Athen. "betrifft" begleitet Erwin Schrümpf von der privaten Hilfsorganisation "Griechenlandhilfe" und trifft mit ihm verzweifelte Menschen aus dem ehemaligen griechischen Mittelstand. Viele haben keine Krankenversicherung mehr, sind auf Medikamente angewiesen, die die "Griechenlandhilfe" an Sozialzentren verteilt. Auf der Insel Lesbos leben nach wie vor Flüchtlinge. Ihnen geht es noch schlechter als den Einheimischen. Wer registriert ist, darf tagsüber das umzäunte und bewachte Flüchtlingslager verlassen. Doch eine Weiterreise ist unmöglich. Früher war Lesbos Touristenhochburg, heute kommen hier nur noch wenige Gäste. Die Bilder der Flüchtlingskrise von 2015 schrecken die Urlauber ab - auch heute noch.



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.



"betrifft: Griechenland - Armut trotz Tourismusboom am Mittwoch, 27. September 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



