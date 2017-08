Per Videobotschaft rechnet Arnold Schwarzenegger mit Rechtsradikalen ab und erklärt Trump, was ein US-Präsident eigentlich sagen sollte: "Das Land, das Hitlers Armeen geschlagen hat, hat keinen Platz für Nazi-Flaggen."

Wieder einmal hat Arnold Schwarzenegger einen viralen Hit im Netz gelandet: Per Video-Botschaft knöpft sich der Ex-Gouverneur von Kalifornien, US-Präsident Donald Trump vor und bemängelt dessen fehlende Kritik an rechtsradikalen und rechtsextremen Demonstranten in Charlottesville. "Sie als Präsident haben die moralische Verantwortung, eine eindeutige Nachricht auszusenden, dass Sie nicht für Hass und Rassismus stehen", erklärt der Ex-Schauspieler, der unter anderem die Hauptrolle in "Terminator" inne hatte. "Die einzige Weise, die lauten wütenden Stimmen des Hasses zu schlagen, ist, sie mit lauteren vernünftigeren Stimmen zu treffen."

Dann erklärt er Trump, wie eine ...

