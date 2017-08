Im "fedidwgugl-Haus" können sich Wähler in Berlin über die Themen der CDU informieren. Die Abkürzung steht für den Kernslogan der CDU-Kampagne: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben".

Die CDU hat für die letzten Wochen bis zur Bundestagswahl ein öffentliches Wahlkampf-Haus in Berlin eingerichtet. Die CDU-Chefin, Kanzlerin Angela Merkel, eröffnete das "fedidwgugl-Haus" am Freitag gemeinsam mit Generalsekretär Peter Tauber. Die Abkürzung steht für den Kernslogan der CDU-Kampagne: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben".

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...