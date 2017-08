Eine Rallye findet nicht jeden Tag statt. Wäre aber schön. Doch wenn es einen Trend an den Börsen gibt, dann ist Zeit für Faktor-Zertifikate. Patrick Kesselhut von der Commerzbank, wie gewinnt man mit Faktoren? Fester Faktor, Wirkung in beide Richtungen - so weit so klar. Doch was hat es auf sich mit Verkettung und Pfadabhängigkeit, so dass am Ende eben nicht unbedingt ein Plus im Depot steht? Patrick Kesselhut von der Commerzbank setzt im Gespräch mit Antje Erhard den Hebel an.