Mainz (ots) - Montag, 21. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Vanessa Mai, Sängerin



Ab ins Ausland: Work & Travel - Wie muss man die Reise planen? Eröffnung der Ruhrtriennale 2017 - Kunst und Kultur im Ruhrgebiet Krankenstation für Demenzkranke - Besuch auf einer Spezialstation







Montag, 21. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Tunnelsperrung bei Rastatt - Bahnfahrer brauchen Geduld Expedition Deutschland: Tann - Zeit für sich selbst Streetfood auf Fahrrädern - Arabisches Essen in Berlin







Montag, 21. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Erfolgreich dank Instagram - Schauspieler in den Sozialen Medien Sting feiert Silberhochzeit - Große Liebe Trudie Styler







Montag, 21. August 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Work & Travel - Jobben und Reisen im Ausland



Kellnern in Melbourne, dann surfen vor der Küste Sydneys. Skilifte in den Rocky Mountains betreuen und danach Kanufahren auf dem Ontariosee in Kanada. Das ist "Work & Travel" - Arbeiten und Reisen. Die meisten reisen nach dem Abitur oder der Ausbildung mehrere Monate durch Australien, Südamerika oder Kanada. Finanziert mit Aushilfsjobs. Möglich ist das in den Ländern, mit denen Deutschland ein so genanntes Working-Holiday-Abkommen abgeschlossen hat. Insgesamt elf Länder, verteilt auf fast alle Kontinente. Möglich für Menschen zwischen 18 und 30 Jahren und höchstens zwölf Monate lang. Viele reisen zu zweit und suchen die Unterstützung einer Agentur. Aber wie hilfreich sind Agenturen - oder geht es auch ohne? Was sind die Voraussetzungen für ein Working-Holiday-Visum? Welche Versicherungen muss man abschließen, wie funktioniert die Jobsuche - und wer hilft, wenn etwas schiefgeht? Alle wichtigen Infos zur richtigen Planung rund um "Work & Travel", mit Details zu Steuernummern, Bankkonten und auch Tipps zum Umgang mit Heimweh im WISO-Tipp.



Weitere Themen: Teuer oder Billig: Gouda - Markenprodukte gegen Discounterkäse Grundeinkommen für alle? - Einen festen Betrag ohne Bedingungen Haushaltsgeräte zum Mieten - Wann lohnt sich Mieten statt Kaufen?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121