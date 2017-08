Wien - Die Phobie der Anleger gegenüber Bankaktien scheint sich allmählich zu legen, so die Experten von "FONDS professionell". Der Aktienkurs mehrerer Geldhäuser habe sich in den vergangenen zwölf Monaten fast verdoppelt. Der Aufwärtstrend könnte sich fortsetzen, sage Uwe Eilers, Geschäftsführer der Frankfurter Vermögensverwaltung in Königstein im Taunus.

