Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Abgaben des Vortages dürfte die Wall Street zum Wochenausklang wenig verändert starten. Weiterhin dürften die Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA das Sentiment belasten. Nach der Auflösung von zwei Beratergremien hatten zuletzt Spekulationen um einen Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn den Markt verschreckt. Dieser gilt als treibende Kraft hinter der vom US-Präsidenten versprochenen Steuerreform. Zwar dementierte das Weiße Haus die Rücktrittspläne, doch die Skepsis bei den Investoren bleibt bestehen. Dazu kommt der Terroranschlag in Barcelona, der die Risikofreude dämpfen dürfte.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin. Am Vortag hatte der S&P-500 mit einem Minus von 1,5 Prozent den schlechtesten Handelstag seit drei Monaten markiert.

Ein Scheitern der USA, rechtzeitig vor dem 29. September die Schuldenobergrenze zu erhöhen, oder ein ähnliches Ereignis könnten nach Einschätzung von Geoff Lewis, Asienstratege bei Manulife Asset Management, eine 10 bis 15-prozentige Korrektur im S&P-500 auslösen mit Übertragungseffekten auch auf Aktien außerhalb der USA, auf Anleihen und Währungen. Dem dürfte dann aber schnell eine Erholungsphase folgen, glaubt er. "Es gibt keine starken Belege, dass die jüngste Phase mit niedriger Volatilität in beunruhigendem Ausmaß zum Aufbau systemischer Risiken geführt hat", erklärt der Experte.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Freitag übersichtlich, es wird lediglich der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August veröffentlicht. Hier wird mit einem leichten Anstieg auf 94,5 von zuvor 93,4 gerechnet. Auf Interesse dürfte auch eine Rede von Dallas-Fed-Präsident Robert Kaplan stoßen. Das Fed-Protokoll in dieser Woche hatte gezeigt, dass vor allem die anhaltend niedrige Inflation den US-Notenbankern weiter Sorgen bereitet.

Yen, Gold und Anleihen verstärkt gesucht

Die gestiegene Risikoscheu der Anleger lässt sich auch an den vermeintlich "sicheren Häfen" ablesen, allen voran dem Yen. Der Dollar kostete zuletzt nur noch 109,04 Yen, über 1 Yen weniger als im Hoch am Vortag.

Der Goldpreis kletterte zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 1.298 Dollar. Hier kommt noch die Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA als stützender Faktor hinzu. Der Preis für die Feinunze notiert aktuell bei 1.296 Dollar, ein Plus von 0,6 Prozent.

Die US-Anleihen können ihre Vortagesgewinne behaupten. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt unverändert bei 2,19 Prozent. "Die Unsicherheit in Bezug auf die Trump-Administration sollte für einen anhaltenden Zulauf in die sicheren Häfen sorgen", so Analystin Mary Ann Hurley von D.A. Davidson & Co.

Bei den Ölpreisen setzt sich die Erholung nach den jüngsten Verlusten fort - wenn auch mit moderaterem Tempo. Allerdings dürfte das weiter bestehende Überangebot eine deutlichere Erholung verhindern, so ein Beobachter. Zuletzt hatte vor allem die weiter gestiegene Ölförderung in den USA des Sentiment belastet. Diese liegt annähernd auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöht sich um 0,3 Prozent auf 47,24 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 51,14 Dollar nach oben.

Applied Materials und Gap nach Zahlen gesucht

Bei den Einzelwerten könnten Applied Materials und Gap zu den Gewinnern gehören. Für Applied Materials geht es vorbörslich um 3 Prozent nach oben. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie konnte den Gewinn auf 925 Millionen Dollar in seinem dritten Quartal fast verdoppeln. Zudem lag der Ausblick beim Gewinn je Aktie über den Analystenschätzungen.

Die Bekleidungskette Gap überzeugte mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum um 1 Prozent, nachdem es vor Jahresfrist hier noch abwärts gegangen war. Analysten hatten Gap nur ein Plus von 0,1 Prozent zugetraut. Zudem hob Gap den Ausblick an. Die Papiere klettern um 5,8 Prozent.

Für Ross Stores geht es vor Handelsbeginn um gut 11 Prozent aufwärts. Auch hier überzeugten sowohl Umsatzentwicklung als auch der erhöhte Ausblick.

Foot Locker reiht sich in die Reihe der Unternehmen ein, deren flächenbereinigter Umsatz im zweiten Quartal viel schlechter ausgefallen ist als erwartet. Der Aktienkurs stürzt vorbörslich um 19 Prozent ab. Der Vorstand vermeldete überraschend einen 6-prozentigen Rückgang, während Consensus Metrixwar mit einer Zunahme um 1,7 Prozent gerechnet hatte. Auch der Gewinn je Aktie blieb mit 62 Cents hinter den erwarteten 90 Cents zurück.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 1,2 1,30 10,7 5 Jahre 1,75 0,5 1,75 -17,4 7 Jahre 2,00 -0,1 2,00 -25,1 10 Jahre 2,19 -0,3 2,19 -25,9 30 Jahre 2,77 -0,0 2,77 -29,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.47 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 -0,01% 1,1738 1,1739 +11,6% EUR/JPY 127,97 -0,35% 128,42 129,00 +4,1% EUR/CHF 1,1285 -0,06% 1,1292 1,1319 +5,4% EUR/GBP 0,9118 +0,16% 0,9103 1,0976 +7,0% USD/JPY 109,04 -0,31% 109,39 109,89 -6,7% GBP/USD 1,2876 -0,15% 1,2895 1,2886 +4,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,24 47,09 +0,3% 0,15 -17,1% Brent/ICE 51,14 51,03 +0,2% 0,11 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,07 1.287,92 +0,6% +8,16 +12,6% Silber (Spot) 17,21 17,04 +1,0% +0,17 +8,1% Platin (Spot) 985,75 976,00 +1,0% +9,75 +9,1% Kupfer-Future 2,94 2,94 +0,2% +0,01 +16,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2017 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.