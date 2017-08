Terror und Trump, EZB und FED, Zinsen oder Aktien - die Woche bot einiges an News, traurige vor allem, aber wenig Kurspotential. Das muss nicht so bleiben, sagt Stefan Scharfetter von der Baader Bank. Der Terror hinterlässt Spuren an der Börse - aber oft nur kurzzeitig. Wie Stefan Scharfetter im Gespräch mit Antje Erhard erklärt, sind da vor allem einzelne Branchen betroffen. Die Monatsbilanz Börse ist dennoch mau: von den großen Indizes erreicht nur der Dow auf Sicht eines Monats ein Plus. Dabei läuft die Konjunktur in Europa und vielen anderen Regionen, die Berichtssaison war von hoher Qualität, das Kapital ist da. Was ist los Stefan Scharfetter von der Baader Bank?