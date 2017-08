Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die schwachen Vorlagen der US-Börsen und die Terroranschläge in Spanien prägen am Freitagmittag die europäischen Aktienmärkte. Der DAX fällt aktuell um 0,6 Prozent auf 12.136 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,9 Prozent auf 3.431 Punkte nach, wobei Madrid mit einem Minus von einem Prozent überdurchschnittlich stark verliert.

Zum Gesamtmarkt heißt es, er sollte die Belastung durch die Terroranschläge in und nahe Barcelona schnell abstreifen. Das hätten die Reaktionen auf andere Anschläge gezeigt. Nachhaltiger belasten könnte die Börsen die innenpolitische Lage in den USA. Mit dem bröckelnden Rückhalt für US-Präsident Donald Trump wird besonders der aufbrechenden Diskussion um die Schuldenobergrenze misstrauisch begegnet. Die US-Regierung kann nur noch bis September mit ihren Mitteln auskommen, wenn ihr die Gesetzgebung keine zusätzlichen Schulden genehmigt. Die US-Börsen hatten am Donnerstag den zweitstärksten Tagesverlust in diesem Jahr erlitten und geben auch am Freitag leicht nach.

Von der allgemeinen Verunsicherung profitiert der Goldpreis, der zum ersten Mal in diesem Jahr über 1.300 Dollar je Feinunze kostet. Sollte er die 1.300er Marke nach den vergeblichen Anläufen im April und im Juni nun nachhaltig überwinden, winkten Anschlussgewinne Richtung 1.350 Dollar, möglicherweise sogar Richtung 1.370 Dollar, heißt es bei Marktanalysten.

Stada schießen nach oben - Mindestquote erreicht

An der deutschen Börse steigt die Aktie von Stada um 12,5 Prozent auf 72,10 Euro und damit weit über den Gebotspreis von 66,25 Euro. Die beiden Finanzinvestoren Bain und Cinven haben die geforderte Annahmeschwelle von 63 Prozent erreicht. Nun setzten Anleger darauf, dass längerfristig ein so genannter Squeeze-Out erfolgen werde, also eine Abfindung der verbliebenen Aktionäre zu einem Kurs oberhalb des Angebots. Dann könnten die Aktien ganz von der Börse genommen werden.

Lufthansa zurück im Plus

In der ersten Reihe steht auch der kleine Verfalltermin im Blick. So liefen an der Eurex am Mittag Optionen auf den DAX aus, am Abend verfallen Optionen auf die Einzelaktien. Das Gezerre um die Verfallspreise kann jederzeit unvorhersehbare Ausschläge auslösen.

Im DAX sind Lufthansa mittlerweile ins Plus gedreht. Nach anfänglichen Verlusten wegen der Terroranschläge steigt der Kurs nun um 0,4 Prozent auf 20,74 Euro. "Die Delle nach den Terroranschlägen in Spanien wird zum Kauf genutzt", sagt ein Händler. Der Markt setze darauf, dass die Anschläge auch dieses Mal keine nachhaltige Wirkung auf die Luftfahrtindustrie hätten. Deshalb werde nun wieder zugegriffen, auch mit Blick auf positive Effekte aus der Insolvenz von Air Berlin.

In Europa liegt der Index der Reise- und Freizeit-Aktien dagegen noch 1,5 Prozent im Minus. Air France verlieren 1,7 Prozent und IAG 1,6 Prozent. Unter den Touristiktiteln verlieren Thomas Cook 1,0 Prozent und TUI 0,4 Prozent.

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen auch Munich Re mit einem Plus von 1,4 Prozent. Die Commerzbank hat die Aktie am Morgen auf "Kaufen" heraufgestuft. Dagegen leiden Adidas unter schwachen Zahlen des US-Konkurrenten Foot Locker und verlieren 2,6 Prozent.

Bei VTG belastet der Ausblick. Das Schienenlogistikunternehmen geht nun für das laufende Jahr von einem EBITDA von 330 bis 360 Millionen Euro aus. Zuvor hatte VTG einen leichten Anstieg über das Vorjahresergebnis von 345,3 Millionen Euro prognostiziert. Zur Begründung hieß es, die Nachfrage nach Güterwagen sei zum Anfang des dritten Quartals ungewöhnlich hoch gewesen. Ehe daraus zusätzliche Erträge erzielt würden, entstünden jedoch Kosten für die Instandsetzung von bisher unvermieteten und zwischenzeitlich abgestellten Wagen. Der Kurs fällt um 5,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.430,97 -0,90 -31,00 4,27 Stoxx-50 3.037,11 -0,85 -26,03 0,88 DAX 12.136,36 -0,55 -67,10 5,71 MDAX 24.771,67 -0,51 -128,11 11,64 TecDAX 2.252,61 -0,78 -17,61 24,34 SDAX 11.340,81 -0,77 -88,49 19,13 FTSE 7.307,05 -1,09 -80,82 2,30 CAC 5.088,10 -1,14 -58,75 4,64 Bund-Future 164,39 0,07 0,98 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.47 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1742 +0,03% 1,1738 1,1739 +11,7% EUR/JPY 127,70 -0,56% 128,42 129,00 +3,9% EUR/CHF 1,1268 -0,21% 1,1292 1,1319 +5,2% EUR/GBP 0,9113 +0,11% 0,9103 1,0976 +6,9% USD/JPY 108,75 -0,58% 109,39 109,89 -7,0% GBP/USD 1,2886 -0,07% 1,2895 1,2886 +4,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,04 47,09 -0,1% -0,05 -17,5% Brent/ICE 50,95 51,03 -0,2% -0,08 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,61 1.287,92 +0,8% +9,70 +12,7% Silber (Spot) 17,11 17,04 +0,4% +0,08 +7,5% Platin (Spot) 982,05 976,00 +0,6% +6,05 +8,7% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,3% -0,01 +16,1% ===

