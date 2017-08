Die Terrorattacken von Barcelona und Cambrils erschüttern Europa. Das Urlauber betroffen waren, ist für den noch jungen Tourismusboom in Spanien ein herber Rückschlang. Aber es gibt auch Hoffnung.

Erneut hat islamistischer Terror Europa getroffen, erneut leiden Einheimische sowie Urlauber unter Angst und Unsicherheit. Nach gegenwärtigen Informationen hat das Attentat in Barcelona bisher 13 Tote und mehr als 100 Verletzte gefordert. Vergangene Nacht ist ein Lieferwagen auf der beliebten Flaniermeile in die Menschenmenge gerast. Bisher wurden vier Personen festgenommen, der Hauptverdächtige ist auf der Flucht. Die grausame Tat hat der sogenannte Islamische Staat für sich reklamiert. Doch was bedeutet der Terror für Spanienurlauber? Muss das Land mit einem Rückgang in der Tourismusbranche rechnen?

Derzeit erlebt Spanien einen regelrechten Tourismusboom, das bestätigt auch Tourismus-Experte Harald Pechlaner. Zu den Profiteuren gehörten aber auch Italien, Kroatien oder Portugal. Für diese Länder sei es von Vorteil, dass Urlauber von Risikoländern, wie beispielsweise der Türkei, Abstand nehmen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die zunehmend angespannte politische Lage unter der Regierung Erdogans und die jüngsten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes halten mögliche Touristen von Buchungen zurück.

Laut Pechlaner leide die Türkei unter einer enormen Häufung von Missständen. Spanien hingegen erleidet eine zwar tragische, aber bis Dato einmalige Situation. "Solange nicht weitere Attentate folgen oder sich andere negative Umstände für Spanien ergeben, bleiben die Folgen für den Tourismus kurzfristig und somit überschaubar", sagt der ...

