Die grassierende Krise in Venezuela lässt die Währung des Landes immer weiter abstürzen. Der Export läuft auf kleinster Sparflamme, Kreditkartenzahlungen werden nicht mehr angenommen. Die Staatspleite droht.

Angesichts eines harten Vorgehens der Regierung von Venezuela gegen Oppositionelle und zunehmender Furcht der Anleger vor einer Staatspleite verliert die Landeswährung rasant an Wert. Auf dem Schwarzmarkt lag der Kurs am Freitag bei 15.500 Bolivar für einen US-Dollar. Ein klares Zeichen, dass versucht wird, an Dollars zu kommen, um sich gegen eine Pleite zu wappnen. Noch im Juli lag der Kurs bei 10.000 Bolivar für einen Dollar. Es gibt in Venezuela drei offizielle Wechselkurssysteme ...

