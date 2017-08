Liebe Leser,

die Novo-Nordisk-Aktie muss nach einer sehr erfolgreichen Woche wieder etwas abgeben. Im Wesentlichen liegt der Kursrückgang jedoch am Dividendenabschlag. Die Analysten sind sich zurzeit etwas uneins, was die Novo-Nordisk-Aktie betrifft. Die Analysten der Privatbank Berenberg stuften die Aktie in ihrer letzten Untersuchung zwar hoch auf 295 Kronen, das Voting wurde jedoch auf "Hold" belassen. Optimistischer sieht Goldman Sachs die Entwicklung beim dänischen Pharmazieunternehmen ... (Johannes Weber)

