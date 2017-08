Barcelona steht am Tag nach dem Angriff unter Schock, aber Tausende sind bei der Schweigeminute in der Nähe des Anschlagsortes. Sie zeigen: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Doch viele können kaum darüber sprechen.

Es ist keine 24 Stunden her, dass ein Terrorist mit einem weißen Lieferwagen in Barcelona in eine Menschenmenge raste, 13 Passanten tötete und 100 verletzte. Rund 100 Kilometer entfernt in Cambrils überfuhren seine Komplizen auf der Flucht vor Einsatzkräften mehrere Menschen, eine weitere Frau starb. Dort wurden die Verdächtigen wurden erschossen. In der Hauptstadt wurde der Täter noch nicht gefasst, die Innenstadt für Autos immer noch gesperrt und Barcelona war am Morgen danach ungewöhnlich ruhig und leer. Der Stadt steht sichtbar unter Schock.

Doch ab 11 Uhr füllten sich die Straßen rund um die zentrale Plaza Catalunya , von wo aus gestern der Attentäter seine Todesfahrt auf der Flaniermeile Las Ramblas startete. Für 12 Uhr hat die Stadt zu einer Schweigeminute und Demonstration gegen die Macht des Terrors aufgerufen. Der spanische König Felipe VI ist gekommen, ebenso Ministerpräsident Mariano Rajoy und zahlreiche katalanische Politiker.

Auch Tausende Spanier und ausländische Touristen und ...

