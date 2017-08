Köln (ots) - Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum erhält den Verdienstorden des Landes NRW. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise. Mit dem Orden werden Bürger ausgezeichnet, die sich um das Land und seine Bevölkerung verdient gemacht haben. Die Verdienste können in allen Lebensbereichen erworben worden sein. Der FDP-Politiker, der zum linksliberalen Flügel seiner Partei zählt, setzt sich für den Schutz von Bürgerrechten ein. Der 84-Jährige lebt in Köln und Berlin. Seit 2005 ist Baum der Vorstandsvorsitzende des Kulturrats NRW.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149