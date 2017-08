Der Goldpreis hat durch politische Turbulenzen in den USA, eine trübe Stimmung an den Aktienmärkten und die Unsicherheit der Anleger nach Terroranschlägen in Spanien starken Auftrieb erhalten. Am Freitag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals seit vergangenen November wieder über die Marke von 1300...

