Einer Umfrage zufolge sehen 64 Prozent der Deutschen Vorteile darin, in der EU zu sein. 2015 waren es lediglich 34 Prozent. Die Tschechen sehen ihre Mitgliedschaft am skeptischsten. Nur jeder vierte sieht darin Vorteile.

Unter den EU-Mitgliedern ist trotz des Brexits der Glaube an die Vorteile der Mitgliedschaft im Staatenbund gewachsen - vor allem in Deutschland. Nach der am Freitag von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellten Erhebung des Instituts "policy matters" unter 7000 Bürgern in acht EU-Ländern sahen in diesem Jahr 64 Prozent der Deutschen Vorteile darin, Teil der EU zu sein. 2015 - ein Jahr vor dem Votum der Briten zum Austritt ...

