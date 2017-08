New York - Nach deutlichen Vortagsverlusten sind die US-Aktienmärkte mit leichten Abschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sprach von einer anhaltenden Risikoscheu der Anleger wegen der Terroranschläge in Spanien und der hausgemachten Probleme von US-Präsident Donald Trump. Leicht positiv auf die Kurse wirkten sich unerwartet gute US-Konjunkturdaten aus. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im August - gemessen am Konsumklimaindex der Universität von Michigan - überraschend deutlich aufgehellt.

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,20 Prozent auf 21 707,63 Punkte und steuert damit auf ein Wochenminus von 0,7 Prozent zu. Am Donnerstag hatte der US-Leitindex über ein Prozent eingebüsst und damit den grössten Tagesverlust seit drei Monaten verbucht. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es am Freitag um 0,11 Prozent auf 2427,38 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq ...

