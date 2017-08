Bad Marienberg - Grand City Properties S.A. (das "Unternehmen", "GCP") hat seinen Wachstumskurs mit einer Erhöhung des Portfoliowerts seit Jahresbeginn um 13% auf Euro 5,4 Mrd. per 30. Juni 2017 erfolgreich fortgesetzt, resultierend aus weiteren Zukäufen und Verbesserungen der Wertschöpfung, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...