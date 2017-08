Frankfurt - Der Rohzuckerpreis stieg gestern Abend um 2,7% auf 13,3 US-Cents je Pfund, so die Analysten der Commerzbank.Zuvor habe er mit weniger als 13 US-Cents das niedrigste Niveau seit Ende Juni markiert. Der plötzliche Preissprung deute auf Eindeckung von Leerverkäufen hin. Auslöser dürften Meldungen über ungünstige Wetterbedingungen in Brasilien gewesen sein. Dort komme es in einigen Anbaugebieten aufgrund starker Niederschläge zu Verzögerungen bei der Zuckerrohrernte.

