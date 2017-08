Liebe Leser,

wie ich zum Goldpreisanstieg persönlich stehe, können Sie auch in meinem Blog www.alpha-invest.blog nachlesen. Im Fazit bleibe ich mittelfristig skeptisch was den derzeitigen Goldpreisanstieg angeht, es sei denn, der US-Dollar setzt seinen Abwärtstrend weiter fort und die Inflation zieht deutlich an. Da der US-Dollar Index derzeit jedoch an einer technisch relevanten Unterstützungszone notiert und die vorangegangene US-Dollarschwäche aus meiner Sicht bereits teilweise eingepreist ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...