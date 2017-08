Stuttgart (ots) -



Stuttgart. Der Baden-Württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) verurteilt den Terror in Spanien. Im Sommerinterview mit "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber (heute, 18. August 2017) bezeichnet Strobl die Anschläge als Stich in das Herz Europas. Strobl betont, dass es einen hundertprozentigen Schutz nicht gebe. Gleichzeitig mahnt er, das zu tun, was machbar sei. "Deswegen stärken wir in Baden-Württemberg unsere Polizei durch mehr Polizistinnen und Polizisten", versichert Strobl. Außerdem werde die Polizei optimal ausgerüstet, den Sicherheitsbehörden würden alle Möglichkeiten in die Hand gegeben, solche Attentate zu verhindern. Das ausführliche Interview mit dem Innenminister und CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl ist heute Abend, 18. August 2017, ab 19.30 Uhr in den Landesnachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen zu sehen. Es wurde heute Vormittag vor dem Stuttgarter Landtag aufgezeichnet.



Im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl am 24.September zeigt sich Strobl erfreut über die aktuellen Umfrageergebnisse für die CDU. Gleichzeitig erteilt er einer möglichen Wiederauflage der großen Koalition eine Absage: "Ich wünsche keine große Koalition mehr, um das klar zu sagen. Für mich ist die große Koalition immer nur eine Notlösung, auch weil das nicht gut für unsere Demokratie ist. Und die große Koalition in Berlin hat sich auch ein bisschen erschöpft." Die SPD sei ausgelaugt, sie mache gegen ihre eigene Politik jetzt Wahlkampf. "Wenn wir eine Möglichkeit haben, sollten wir die große Koalition beenden und dann, mit Ausnahme der extremen Linken und der Rechten, also der Linkspartei und der AfD, sollten wir gesprächsfähig sein mit allen demokratischen Parteien in diesem Land." Schwarz-Grün bezeichnet Strobl als Option für eine Berliner Koalition, die genauso geprüft werden sollte, wie alle anderen Optionen. Er habe nichts dagegen.



