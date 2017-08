Die Börsen haben am Freitag weiter nachgegeben. Der Dax schloss 0,3 Prozent im Minus bei 12.165,19 Zählern. Die Anschläge in Spanien und die Sorge, ob US-Präsident Donald Trump seine wirtschaftspolitischen Versprechen in die Tat umsetzen kann, drückten auf die Stimmung. Auf Wochensicht stieg der deutsche Leitindex um gut 1,1 Prozent Von Floriana...

Den vollständigen Artikel lesen ...