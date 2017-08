Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag klar schwächer, aber über dem Tagestief geschlossen. Nach dem deutlichen Minus vom Vortag fiel der Leitindex SMI bereits zur Eröffnung weiter - und zwar gleich unter die Marke von 8'900 Zählern, wo er dann auch verharrte. Die deutlich gestiegene Risikoscheu sei überall zu spüren, kommentierte ein Marktbeobachter. Dies zeigte sich auch an der Volatilität, die seit Donnerstag deutlich zulegte: Der Schweizer VSMI stieg allein am Freitag weitere 19%.

Neben der Terrorangst nach den Anschlägen in Spanien belasteten laut Händlern auch die seit ein paar Tagen wachsenden Zweifel an den Steuerreformen und Infrastrukturprogrammen in den USA, welche Präsident Donald Trump bei seiner Wahl angekündigt hatte. Die Stimmung der US-Konsumenten hellte sich derweil im August überraschend deutlich auf. In den kommenden Monaten ist denn auch trotz der politischen Schwierigkeiten von Donald Trump mit einem robusten Wachstum in den USA zu rechnen, hiess es. Blieben Überraschungen aus, dürfte das Fed im Dezember eine dritte Zinserhöhung vornehmen, so ein Analyst.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor letztendlich 0,79% auf 8'874,35 Punkte und rutschte damit trotz starkem Wochenauftakt unter den Schluss vom vergangenen Freitag bei 8'884 Punkten ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, schloss 0,76% tiefer bei 1'416,40 und der ...

