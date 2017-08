Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -1,07% auf 45,965, davor 4 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 44,32 auf 46,46), Zumtobel -1,77% auf 16,69, davor 3 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 16,43 auf 16,99), CA Immo -0,68% auf 22,545, davor 3 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 21,83 auf 22,7). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: DO&CO (schlechtester mit -11,98%), Mayr-Melnhof (schlechtester mit -2,71%), Phoenix Solar (schlechtester mit -10,61%), Vestas (schlechtester mit -7,95%), jd.com (2.schlechtester mit -6,53%), Vipshop (2.schlechtester mit -8,11%), Cisco (2.schlechtester mit -4,02%), Dow Jones (2.schlechtester mit -1,24%), EUR/CHF Spot (2.schlechtester mit -0,65%), Mologen (2.schlechtester mit -14,01%), S&P 500 (2.schlechtester mit...

