Düsseldorf (ots) - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Aufruf des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Wahlboykott deutscher Parteien scharf verurteilt. "Dass der türkische Präsident deutsche Parteien zu Feinden der Türkei erklärt und Türkischstämmige in Deutschland zu einem Wahlboykott aufruft, ist ein beispielloser Vorgang", sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). So rede kein Demokrat und kein verantwortlicher Staatschef. Die hier lebenden Türkischstämmigen hätten "ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft", sagte Schulz. "Ein Autokrat an der Spitze des türkischen Staates hat den deutschen Bürgerinnen und Bürgern nicht zu sagen, wen sie zu wählen haben, das lassen wir uns nicht bieten!", sagte der SPD-Vorsitzende.



