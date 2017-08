Liebe Leser,

Jinkosolar ist derzeit an den Aktienmärkten das exakte Gegenteil von Solarworld. Das Papier des chinesischen Unternehmens geht förmlich durch die Decke, so Chartanalysten. Aktuell stieß der Kurs zwar an eine Kursobergrenze, dies jedoch sei allenfalls eine Pause, die auf Gewinnmitnahmen hindeute. Binnen Wochenfrist hatte Jinkosolar immerhin 5 % abgegeben. Nun aber ging es zum Ende der Woche um mehr als 2 % wieder aufwärts, Investoren rechnen mit einem neuen Anlauf auf Rekordhochs.

24,46

