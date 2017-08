The Valence Group hat SK Capital Partners, LP in Verbindung mit der Rekapitalisierung von Archroma, darunter zahlreichen von zu SK Capital gehörigen Unternehmen getätigten Investitionen, eine Fairness Opinion ausgestellt. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Kapitalanlagegesellschaft mit Fokus auf in den Bereichen Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimitteln tätigen Sektoren. Die Gesellschaft baut starke und wachsende Unternehmen auf, die für Investoren einen erheblichen langfristigen Wert generieren. SK Capital setzt seine Industrie-, Betriebs- und Investitionserfahrungen ein, um Möglichkeiten zu erkennen, bei denen Unternehmen in leistungsfähigere Unternehmen mit einer verbesserten strategischen Position, Wachstum, Rentabilität und Risikoprofilen verwandelt werden. Die Gesellschaft hat ein derzeitig verwaltetes Vermögen von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar, ihre Portfoliounternehmen erzielen einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar jährlich und beschäftigen rund 8.700 Mitarbeiter.

Über Archroma

Archroma ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich der Farb- und Spezialchemie mit Firmenzentrale in Reinach bei Basel (Schweiz). Es beschäftigt 3.000 Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und hat 24 Produktionsstandorte. Seine drei Geschäftsbereiche Brand Performance Textile Specialties, Packaging Paper Specialties und Coatings, Adhesives Sealants liefern spezialisierte Leistungs- und Farbstofflösungen, die auf die Anforderungen von Kunden in deren lokalen Märkten abgestimmt sind und das Leben der Menschen jeden Tag und an jedem Ort berühren und bunter machen.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

