Mannheimer Morgen zum Abschied vom Verbrennungsmotor Überschrift: Alte gegen neue Welt Die Energiewende von fossilen zu regenerativen Kraftwerken mag viele Leute nerven. Trotzdem ist sie eine notwendige, logische und enorm einflussreiche Entwicklung. Man sollte sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass eine vergleichbare Transformation die Automobilindustrie bereits ergriffen hat. Volkswagen-Personalvorstand Karlheinz Blessing glaubt das allerdings nicht. Der Abschied vom Verbrennungsmotor werde noch Jahrzehnte dauern, sagte er gerade in einem Interview. Vermutlich ist diese Einschätzung in der Branche weit verbreitet - sie könnte sich als ihr Sargnagel erweisen. Offenbar unterschätzen die Autokonzerne, wie bedroht ihr Geschäftsmodell tatsächlich ist. Die Deutsche Post etwa hat einen Elektro-Transporter entwickelt, der die Innenstädte beliefert. Tesla bietet seit kurzem sein Modell 3 an - ein Mittelklasse E-Auto mit vernünftiger Reichweite, Ladeinfrastruktur und einem Preis in der Größenordnung des VW Passat. Wenn diese und andere Fahrzeuge gut angenommen werden, könnte es sehr schnell eng werden für die satten deutschen Konzerne. Deren Vorstände sollten bei E.on und RWE fragen. Weil deren Chefs die Energiewende verschliefen, mussten sie ihre Konzerne aufspalten. Das konventionelle E.on- und RWE-Geschäft sieht der Abwicklung entgegen. Das sollte den deutschen Automanagern Warnung genug sein.

