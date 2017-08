Laut US-Verteidigungsministerium wird am Montag ein weiteres Militärmanöver in Südkorea starten. Es diene der Stabilität auf der Halbinsel. In Anbetracht der Nordkorea-Spannungen könnte die Übung das Gegenteil bewirken.

