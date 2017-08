Halle (ots) - Am Ende bleibt eine große Ratlosigkeit. Die Rituale haben etwas Tröstliches, aber sie sind auch Ausdruck davon, wie hilflos wir sind. Als Reaktion auf die Bedrohung haben die westlichen Gesellschaften aufgerüstet, haben die Armee mobilisiert, Polizei und Geheimdienste aufgestockt, die Antiterror- und die Asylgesetze verschärft, die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen, Flughäfen, bei Konzerten und Fußballspielen massiv verstärkt. Die Anschläge hören trotzdem nicht auf.



