Düsseldorf (ots) - Ein Insolvenz- und Sanierungsexperte der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) rechnet schon bald mit vielen Kündigungen bei Air Berlin. "Das Unternehmen und der Sachwalter werden wohl keine Alternative haben, als in einigen Bereichen schnell Kündigungen auszusprechen", sagte Ralf Moldenhauer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Das gelte "wohl nicht für den fliegenden Bereich, aber die Verwaltung wird ja zum großen Teil verschwinden. Da wäre es fahrlässig, Kündigungen hinauszuschieben". Gleichzeitig sei es denkbar, "dass manche Mitarbeiter sogar Prämien erhalten werden, wenn sie ihre Aufgabe exzellent erfüllen, obwohl man für sie keinen Anschlussjob finden wird", sagte er. So könne verhindert werden, dass das Unternehmen trotz der Kündigungen nicht zusammenbricht.



