Der Chefvolkswirt des Bankhauses HSBC Deutschland, Stefan Schilbe, sieht noch Aufwärtspotenzial für den Euro. Dass sei auch für die hoch verschuldeten EU-Länder im Süden kein Problem.

WirtschaftsWoche: Herr Schilbe, innerhalb weniger Monate hat der Euro gegenüber den wichtigsten Weltwährungen an Wert gewonnen. Was steckt dahinter?Stefan Schilbe: Der Euro galt lange als Krisenwährung. Bis vor wenigen Monaten litt er unter zwei Faktoren. Zum einen waren die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich groß. Die Anleger fürchteten einen Durchmarsch der Populisten. Nachdem dieser ausblieb, hat sich die Stimmung zugunsten des Euros gedreht. Zum anderen hat die extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank den Wechselkurs des Euro gedrückt.

Die Geldpolitik ist noch immer sehr locker……aber die Aussichten haben sich geändert. Auch wenn die strukturellen Probleme in manchen Ländern, etwa die faulen Kredite in den Bankbilanzen, noch nicht gelöst sind, so hat sich die Konjunktur dennoch spürbar erholt. Die Wirtschaft in der ...

