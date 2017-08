von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: LPKF blieb im ersten Halbjahr in den roten Zahlen. Reicht es noch für schwarze Zahlen im Gesamtjahr? Ingo Bretthauer: Wir hatten erwartet, dass wir bei 44 Millionen Euro Halbjahresumsatz keine schwarzen Zahlen schreiben. Bisher hat LPKF im zweiten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...