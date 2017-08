Der progressive Flügel im Weißen Haus hat sich durchgesetzt: Stephen Bannon verlässt die US-Regierung. Psychologe Bart Rossi erklärt, warum Trump Bannon gegen seinen Willen entließ - und was die Folgen sind.

Stephen Bannon wusste, dass er nicht lange im Weißen Haus tätig sein wird. In Washington kursierten schon lange die Gerüchte, dass Bannon, der rechtspopulistische Chef-Stratege, glaubte, höchstens ein Jahr im Amt zu überleben. Am Ende war es gerade einmal die Hälfte. Am Freitag erklärte der 63-Jährige seinen Rücktritt. Er habe mit Stabschef John Kelly einvernehmlich vereinbart, dass dies sein letzter Tag im Amt sei, erklärte Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Freiwillig war der Rückzug wohl nicht: Donald Trump dürfte seinen früheren Lieblings-Berater zu diesem Schritt gedrängt haben.

Bannon lieferte sich immer wieder Gefechte mit gemäßigten Vertretern im Regierungsapparat. Er befürwortet in der Wirtschaftspolitik einen nationalistischen Kurs und war eine der treibenden Kräfte hinter dem Einreisestopp für Bürger aus muslimischen Staaten.

Trump hatte bisher Bannon, den ehemaligen Leiter der rechtspopulistischen Nachrichtenseite Breitbart, stets in Schutz genommen. Doch der Druck auf Trump nahm zuletzt immer mehr zu. Nach den Ausschreitungen am Rande eines Neonazi-Aufmarsches in Charlottesville in Virginia, bei denen eine Gegendemonstrantin getötet wurde, machte Trump beide Seiten für die Gewalt verantwortlich. Ein Aufschrei ging durch Amerika. Insbesondere der progressive Flügel im Weißen Haus wird Trump gedrängt haben, Bannon zu entlassen und das Ruder herumzureißen.

Bart Rossi glaubt nicht, dass das gelingt. Rossi ist Psychologe und analysiert für die US-Medien regelmäßig das Verhalten und die Entscheidungen von Politikern. Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erläutert der 73-Jährige, warum Trump in der Falle steckte - und die Entlassung wohl nicht die erwünschte Trendwende bringt.

WirtschaftsWoche: Stephen Bannon - das Feindbild der Trump-Kritiker - verlässt das Weiße Haus. Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag für Donald Trump?

Dr. Bart Rossi: Die große Mehrheit der US-Amerikaner wird Stephen Bannon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...