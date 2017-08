Auch Stunden nach dem Messerangriff mit zwei Toten im finnischen Turku sind Identität und Motiv des Täters weiter unklar. Die Polizei geht bislang nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Nach der tödlichen Messerattacke im Zentrum der finnischen Stadt Turku will die Polizei am Samstagvormittag auf einer Pressekonferenz über ihre Ermittlungen informieren. Ministerpräsident Juha Sipilä und sein Kabinett wurden am späten Freitagabend in einer Sondersitzung auf den neuesten Stand gebracht. Nach Polizeiangaben wurde zu diesem Zeitpunkt noch nach möglichen Komplizen des mutmaßlichen Täters gesucht, der zwei Menschen erstochen hatte. Die Situation sei aber unter Kontrolle, hieß es.

"Bis jetzt betrachten wir dies nicht als einen Terrorangriff, aber wir können Terrorismus nicht ausschließen", sagte ...

