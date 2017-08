Die Ermittlungen nach der tödlichen Messerattacke in Finnland laufen aktuell auf Hochtouren - nun gibt es erste konkrete Ergebnisse. Die Ermittler behandelt die Tat indes als Mord mit einem terroristischen Vorsatz.

Die Polizei geht bei der Messerattacke in Finnland von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Tat werde als Mord mit "terroristischem Vorsatz" behandelt, gaben die Ermittler am Samstag bekannt. Bei dem Angriff in der Innenstadt von Turku im Südwesten des Landes waren am Freitag zwei Menschen getötet worden.

Die Kriminalpolizei NBI erklärte am Samstag, bei dem festgenommenen mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 18 Jahre alten Marokkaner. Der Verdächtige wurde von der Polizei angeschossen und liegt nun im Krankenhaus. Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Sein Name wurde nicht mitgeteilt.

Im Universitätskrankenhaus von Turku lägen außer ...

