Schalke ist mit einem 2:0-Heimsieg gegen Vizemeister RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Schalkes Bentaleb sorgte in der 43. Minute für die Führung per Foulelfmeter, Konopljanka legte in der 73. Minute nach.

Der Vizemeister zeigte zwar hohe Kampfbereitschaft, aber auch eine hohe Fehlpassquote, während Schalke gefährlich konterte und mit neuem Offensiv-Geist glänzte. In der neuen Tabelle sortiert sich Schalke damit zusammen mit der Hertha auf dem dritten Platz ein, hinter dem BVB und den Bayern.