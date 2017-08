20.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der S&P 500 und der Nikkei 225 fielen um 0,3% bzw. 0,1%, der Stoxx 600 legte um 0,2%. Die meisten Indizes der Schwellenländer befestigten sich. Der Bovespa stieg um 1,5%, der russische RTS Index legte 0,5% zu und der Shanghai Composite tendierte 2% fester. Die Sektorenentwicklungen waren sowohl in den USA als auch in Europa ausgewogen. Circa die Hälfte der Branchenindizes legte leicht zu, die andere Hälfte verlor moderat. Zu den Wochen-Gewinnern zählten in beiden Regionen jene Sektoren, die sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...